"Спартак" - "Уфа" - 3:1 (обзор)

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"Спартак" - "Уфа" - 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уфой" (3:1).

Видео: "Спартак" - "Уфа".

Не пропустите: "Спартак" одерживает волевую победу в Москве над "Уфой". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
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