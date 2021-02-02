"Спартак" улучшил позиции в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, "Зенит" - ухудшил
Агентства Gracenote, Hypercube и RemIQz представили обновленный рейтинг лучших клубов Европы Euro Club Index.
Первое место по-прежнему занимает мюнхенская "Бавария". Второе место у "Манчестер Сити", третье - у "Барселоны".
Из российских клубов лучшим является "Зенит", который опустился с 44 на 46 место. "Краснодар" вышел на 73 место, ЦСКА поднялся на 86-е, а "Спартак" - на 104-е.
Топ-10 лучших клубов Европы в рейтинге Euro Club Index выглядит так:
1 (1) "Бавария" (Германия)
2 (2) "Манчестер Сити" (Англия)
3 (3) "Барселона" (Испания)
4 (4) "Ливерпуль" (Англия)
5 (5) "Атлетико" (Испания)
6 (6) "Реал" (Испания)
7 (7) ПСЖ (Франция)
8 (9) "Ювентус" (Италия)
9 (8) "Манчестер Юнайтед" (Англия)
10 (11) "Севилья" (Испания)
...
46 (44) "Зенит" (Россия)
73 (74) "Краснодар" (Россия)
80 (80) "Локомотив" (Россия)
86 (89) ЦСКА (Россия)
104 (105) "Спартак" (Россия)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18