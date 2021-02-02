"Спартак" улучшил позиции в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, "Зенит" - ухудшил

Агентства Gracenote, Hypercube и RemIQz представили обновленный рейтинг лучших клубов Европы Euro Club Index.

Первое место по-прежнему занимает мюнхенская "Бавария". Второе место у "Манчестер Сити", третье - у "Барселоны".

Из российских клубов лучшим является "Зенит", который опустился с 44 на 46 место. "Краснодар" вышел на 73 место, ЦСКА поднялся на 86-е, а "Спартак" - на 104-е.

Топ-10 лучших клубов Европы в рейтинге Euro Club Index выглядит так:

1 (1) "Бавария" (Германия)

2 (2) "Манчестер Сити" (Англия)

3 (3) "Барселона" (Испания)

4 (4) "Ливерпуль" (Англия)

5 (5) "Атлетико" (Испания)

6 (6) "Реал" (Испания)

7 (7) ПСЖ (Франция)

8 (9) "Ювентус" (Италия)

9 (8) "Манчестер Юнайтед" (Англия)

10 (11) "Севилья" (Испания)

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46 (44) "Зенит" (Россия)

73 (74) "Краснодар" (Россия)

80 (80) "Локомотив" (Россия)

86 (89) ЦСКА (Россия)

104 (105) "Спартак" (Россия)

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