"Спартак" улучшил позиции в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, "Зенит" - ухудшил

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"Спартак" улучшил позиции в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, "Зенит" - ухудшил

Агентства Gracenote, Hypercube и RemIQz представили обновленный рейтинг лучших клубов Европы Euro Club Index.

Первое место по-прежнему занимает мюнхенская "Бавария". Второе место у "Манчестер Сити", третье - у "Барселоны".

Из российских клубов лучшим является "Зенит", который опустился с 44 на 46 место. "Краснодар" вышел на 73 место, ЦСКА поднялся на 86-е, а "Спартак" - на 104-е.

Топ-10 лучших клубов Европы в рейтинге Euro Club Index выглядит так:

1 (1) "Бавария" (Германия)
2 (2) "Манчестер Сити" (Англия)
3 (3) "Барселона" (Испания)
4 (4) "Ливерпуль" (Англия)
5 (5) "Атлетико" (Испания)
6 (6) "Реал" (Испания)
7 (7) ПСЖ (Франция)
8 (9) "Ювентус" (Италия)
9 (8) "Манчестер Юнайтед" (Англия)
10 (11) "Севилья" (Испания)
...
46 (44) "Зенит" (Россия)
73 (74) "Краснодар" (Россия)
80 (80) "Локомотив" (Россия)
86 (89) ЦСКА (Россия)
104 (105) "Спартак" (Россия)

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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