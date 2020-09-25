"Спартак" улучшил предложение по защитнику "Наполи"

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"Спартак" улучшил предложение по защитнику "Наполи"

"Спартак" продолжает вести переговоры по трансферу защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая.

По сведениям Tutto Napoli, "красно-белые" предлагают за 26-летнего албанца 7 миллионов евро, однако неаполитанцы требуют 10 миллионов.

Самому футболисту "Спартак" предлагает пятилетний контракт, по которому он будет получать около 3 миллионов евро в год.

Соглашение Хюсая с "Наполи" истекает следующим летом. В составе клуба он провел 195 игр, в которых отметился одним голом и семью ассистами.

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