"Спартак" уничтожил клуб второй лиги в Кубке России

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"Спартак" уничтожил клуб второй лиги в Кубке России

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России "Спартак" разгромил "Родину" со счетом 5:1. Победу "красно-белым" принесли голы Александра Соболева, Остона Урунова, Лукаса Айртона, Романа Зобнина и Эсекьеля Понсе. В составе соперника отличился Магомедхабиб Абдусаламов.

"Родина" Москва – "Спартак" Москва - 1:5 (0:1)
Голы: Соболев, 35 - 0:1, Урунов, 53 - 0:2, Айртон, 56 - 0:3, Зобнин, 59 - 0:4, Абдусаламов, 61 - 1:4, Понсе, 80 - 1:5

"Спартак": Максименко, Айртон (Голосов, 62), Джикия (Гапонов, 82), Кутепов, Маслов, Крал (Умяров, 71), Бакаев, Зобнин (Понсе, 62), Урунов, Кокорин, Соболев

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