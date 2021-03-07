"Спартак" уничтожил "Краснодар". У Промеса гол+пас

В Москве подошел к концу матч 21 тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Краснодаром". Игра завершилась с неожиданно крупным счетом. Хозяева разгромили "быков" со счетом 6:1. У "красно-белых" дубли на свой счет записали Соболев и Ларсон. Кроме того, швед также отдал голевую передачу. Стоит отметить и удачные действия Квинси Промеса, который проводит второй матч после возвращения из "Аякса". В активе голландца забитый мяч и результативный пас на Соболева. Благодаря победе "Спартак" поднялся на третью строчку в турнирной таблице, обогнав "Сочи". Команда Тедеско набрала 38 очков. У "Краснодара" 31 набранный балл и 8 место в чемпионате.

"Спартак" - "Краснодар" 6:1 (2:0)

Голы: Соболев, 2 - 1:0, Промес, 8 - 2:0, Газинский, 56 - 2:1, Соболев, 61 - 3:1, Ларссон, 63 - 4:1, Понсе, 75 - 5:1, Ларссон, 83 - 6:1

"Спартак": Максименко, Маслов, Жиго (Кутепов, 78), Айртон, Джикия, Крал (Маркитесов, 88), Умяров, Мозес, Промес (Хендрикс, 70), Соболев (Понсе, 70), Ларссон (Бакаев, 88).

"Краснодар": Агкацев, Панталеао, Сорокин, Чернов, Ионов, Вильена (Камболов, 79), Газинский (Ольссон, 68), Кабелла (Уткин, 68), Классон (Марков, 68), Вандерсон, Ари (Сулейманов, 19).