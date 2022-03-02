"Спартак" уничтожил "Кубань" в Кубке России
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка России московский "Спартак" на своем поле разгромил краснодарскую "Кубань" со счетом 6:1.
Победу "красно-белым" принесли хет-трик Шамара Николсона, дубль Квинси Промеса и гол Джордана Ларссона. За гостей отличился Георгий Джикия, который забил гол в собственные ворота.
"Спартак" – "Кубань" - 6:1 (3:0)
Голы: Промес, 6 - 1:0, Промес, 17 - 2:0, Николсон, 20 - 3:0, Джикия, 55 (автогол) - 3:1, Николсон, 62 - 4:1, Ларссон, 83 - 5:1, Николсон, 86 - 6:1
"Спартак": Джикия (Чернов, 78), Айртон, Максименко, Кофрие, Литвинов, Промес (Ларссон, 70), Мартинс Перейра (Денисов, 83), Бакаев (Игнатов, 70), Умяров, Хлусевич, Николсон.
"Кубань": Эдиев, Нестеренко, Хомуха, Ведерников (Рыбин, 24), Большаков, Сапета, Петров, Гурфов (Безденежных, 71), Алейников (Кулишев, 71), Сидоров (Карев, 81), Лаук (Маркин, 81).
Не пропустите: Федун потерял около 80 процентов состояния. http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Бакаев отреагировал на исключение "Спартака" из Лиги Европы
-
Мусаев может вновь возглавить "Краснодар"
-
Боец Макгрегор хочет купить "Челси"
-
"РБ Лейпциг" Тедеско одержал крупную победу в Кубке Германии
-
Абрамович рассказал, на что потратит деньги от продажи "Челси"
-
"Спартак" уничтожил "Кубань" в Кубке России
-
"Барселона" хочет избавиться от трех защитников
-
Абрамович объявил о намерении продать "Челси"
-
Левандовски может перейти в ПСЖ
-
ПСЖ не хочет платить "Монако" бонус за Мбаппе
-
Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
"Краснодар" вступил в борьбу за Карпина
-
Лоськов возглавил "Локомотив"
-
ЦСКА добыл победу над "Сочи" и вышел в 1/4 финала Кубка России
-
Все легионеры покинут "Краснодар" из-за Крыховяка
-
РФС может включить два крымских клуба в состав ФНЛ-2
-
Дзюба высказался о ситуации на Украине
-
Крыховяк хочет покинуть "Краснодар"
-
1
"Эвертон" прекратил сотрудничество с тремя российскими компаниями
-
"Краснодар" хочет пригласить Карпина