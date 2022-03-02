"Спартак" уничтожил "Кубань" в Кубке России

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка России московский "Спартак" на своем поле разгромил краснодарскую "Кубань" со счетом 6:1.

Победу "красно-белым" принесли хет-трик Шамара Николсона, дубль Квинси Промеса и гол Джордана Ларссона. За гостей отличился Георгий Джикия, который забил гол в собственные ворота.

"Спартак" – "Кубань" - 6:1 (3:0)

Голы: Промес, 6 - 1:0, Промес, 17 - 2:0, Николсон, 20 - 3:0, Джикия, 55 (автогол) - 3:1, Николсон, 62 - 4:1, Ларссон, 83 - 5:1, Николсон, 86 - 6:1

"Спартак": Джикия (Чернов, 78), Айртон, Максименко, Кофрие, Литвинов, Промес (Ларссон, 70), Мартинс Перейра (Денисов, 83), Бакаев (Игнатов, 70), Умяров, Хлусевич, Николсон.

"Кубань": Эдиев, Нестеренко, Хомуха, Ведерников (Рыбин, 24), Большаков, Сапета, Петров, Гурфов (Безденежных, 71), Алейников (Кулишев, 71), Сидоров (Карев, 81), Лаук (Маркин, 81).

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