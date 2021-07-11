"Спартак" уничтожил "Сочи" в матче Кубка Матч Премьер

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"Спартак" уничтожил "Сочи" в матче Кубка Матч Премьер

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура Кубка Матч Премьер "Спартак" разгромил "Сочи" со счетом 4:0.

Победу московскому клубу принесли голы Зелимхана Бакаева, Резиуана Мирзова, Александра Соболева и Виктора Мозеса.

"Спартак" Москва – "Сочи" Сочи – 4:0 (2:0)
Голы: Бакаев, 6 - 1:0, Мирзов, 38 - 2:0, Соболев, 63 - 3:0, Мозес, 83 - 4:0 

"Спартак": Максименко (Ребров, 46), Рассказов, Жиго, Гапонов (Кутепов, 46), Айртон, Умяров, Хендрикс, Бакаев, Игнатов (Мозес, 46), Мирзов, Мелкадзе (Соболев, 46).

"Сочи": Адамов, Барач, Родриго, Миладинович, Заика, Пруцев, Цаллагов, Маргасов, Юсупов, Дуганджич, Бурмистров.

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