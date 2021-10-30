"Спартак" упустил победу над "Ростовом", пропустив на 95-й минуте

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В рамках 13-го тура РПЛ московский "Спартак" дома сыграл вничью с "Ростовом" со счётом 1:1.

"Красно-белые" вышли вперёд на 78-й минуте усилиями 20-летнего воспитанника Руслана Литвинова, однако в компенсированное время гости сумели отыграться благодаря голу Данила Глебова.

Спартаковцы продлили свою серию без побед до четырёх матчей во всех турнирах.

"Спартак" – "Ростов" - 1:1

Голы: 1:0 – 78 Литвинов, 1:1 – 90+5 Глебов.

"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес (Ломовицкий, 90), Литвинов, Зобнин, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63), Соболев.

"Ростов": Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Байрамян, Глебов, Гигович (Сухомлинов, 88), Полоз, Соу (Комличенко, 68), Альмквист.

Поделив очки, "Спартак" и "Ростов" остались на 8-м и 12-м месте соответственно в турнирной таблице чемпионата.

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