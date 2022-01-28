"Спартак" упустил победу над "Слованом" в дебютном матче при Ваноли
Фото твиттер "Спартака"
На сборе в ОАЭ московский "Спартак" провёл товарищеский матч со "Слованом" из Братиславы.
"Красно-белые" выигрывали со счётом 2:0 по итогам первого тайма, однако после перерыва пропустили два безответных гола и довольствовались ничьей.
Этот поединок стал дебютным для нового наставника спартаковцев Паоло Ваноли.
"Спартак" (Россия) – "Слован" (Словакия) - 2:2
Голы: 1:0 – Денисов (20), 2:0 – Бакаев (40), 2:1 – Вайсс (58), 2:2 – Чаврич (87).
"Спартак": Селихов (Свинов, 46), Джикия (Гуца, 46), Классен (Рассказов, 30), Литвинов (Гапонов, 46), Кофрие (Жиго, 46), Денисов (Айртон, 46), Мозес (Зобнин, 46), Бакаев (Пруцев, 46), Умяров (Хлусевич, 46), Игнатов (Николсон, 46), Соболев (Ларссон, 46).
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