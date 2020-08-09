"Спартак" упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи"

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"Спартак" упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с "Сочи"

"Спартак" сыграл вничью с "Сочи" в матче 1-го тура чемпионата России.

В составе "красно-белых" голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон. У южан отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Оба реализовали пенальти.

"Спартак" - "Сочи" - 2:2 (2:1)

Голы: Соболев, 8 - 1:0, Ларссон, 10 - 2:1, Полоз, 15 (пенальти) - 2:1, Нобоа, 90 - 2:2

"Спартак": Максименко, Маслов (Гапонов, 53), Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Умяров, 76), Крал, Глушенков (Понсе, 54), Соболев, Ларссон.

"Сочи": Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Цаллагов, Мевля, Нобоа, Новосельцев (Набиуллин, 72), Бурмистров (Немченко, 65), Миладинович, Полоз (Заболотный, 85).

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Ахматом", "Сочи" встретится с "Химками".

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