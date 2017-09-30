"Спартак" – "Урал" - 2:0 (обзор)

Теги спартак москваурал

"Спартак" – "Урал" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом".

Не пропустите: "Спартак" добывает уверенную победу над "Уралом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

В Бергамо как к себе домой: "Ювентус" на выезде сразится с удобной "Аталантой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 11 13
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 11 10
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов