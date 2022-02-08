"Спартак" - "Урал" - 3:1 (видеообзор)
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Московский "Спартак" в товарищеском матче обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1.
Победу "красно-белым" принесли голы Лукаса Айртона, Романа Зобнина и Шамара Николсона. В составе уральцев отличился Алексей Евсеев.
"Спартак" Москва – "Урал" Екатеринбург – 3:1 (1:0)
Голы: Айртон, 8 - 1:0, Зобнин, 67 - 2:0, Евсеев, 71 - 2:1, Николсон, 86 - 3:1
"Спартак": Селихов, Жиго, Джикия, Литвинов, Айртон, Умяров (Денисов, 75), Мартинс, Мозес, Промес (Зобнин, 59), Ларссон (Бакаев, 75), Соболев (Николсон, 75).
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