"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

"Спартак" Москва – "Урал" Екатеринбург

Стадион: "Открытие Арена" (Москва)

Начало матча: 19:00

Главный арбитр: Виталий Мешков (Дмитров)

В воскресенье, 4 октября, на московском стадионе "Открытие Арена" местный "Спартак" сыграет с одним из аутсайдеров российского первенства в лице "Урала" из Екатеринбурга. Обе команды переживают не самые лучшие времена, хотя больше выделяются именно москвичи, так как "народная команда" находится в подвешенном состоянии, не имея даже полноценного главного тренера. Карреру уволили почти 2 недели назад, и с тех пор в СМИ мелькало множество фамилий на пост главного в "народной команде", самая правдоподобная из которых звучала как Кононов. Но на момент написания этого материала "Спартак" еще ничего не объявил, а на матч с "шмелями" их будет выводить Рауль Рианчо.

Если обращать внимание на турнирные расклады, то ситуация "Спартака" чем-то схожа с положением дел "Реала" перед недавним Эль Класико: шестое место в турнирной таблице, неудачная серия игр, где в семи матчах РПЛ была добыта всего одна победа, и хорошие надежды, ведь всего одна победа способна вывести "народную команду" в тройку лучших, а там и до борьбы с "Краснодаром" и "Зенитом" не так далеко. Ситуация выглядит еще более обнадеживающей, если отметить, что "Спартак" немного сдвинулся с мертвой точки начала сезона, где забивать получалось только со стандартов. Результативность команды все еще не впечатляет, но 13 мячей в 12 матчах – это лучше, чем проводить чемпионат, когда твое число результативности не дотягивает до одного гола за матч. Во встрече против "Урала" "Спартак" не сможет надеяться на целый ряд игроков. Из-за травмы Раулю Рианчо не помогут Жиго, Фернандо, Зе Луиш, Роша и Селихов. Кроме того, под вопросом участие Луиса Адриано.

"Урал" располагается на 12 месте в таблице и находится на расстоянии двух потерянных балов от зоны вылета, а точнее – от переходных матчей. В последних пяти турах "оранжево-черные" тоже немного поправили свою неудачную статистику начала сезона, за счет чего и вырвались немного вверх. В последних пяти встречах команда Парфенова потерпела лишь одно поражение, что, безусловно, выделяется на фоне четырех проигрышей в шести стартовых турах. И это при том, что "Урал" никак не входил в число аутсайдеров перед началом сезона. У "Спартака", кстати, есть хороший шанс забить достаточное количество голов, ведь "Урал" вместе с "Енисеем" являются самыми худшими командами российской Премьер-лиги в плане обороны – 19 пропущенных мячей в 12 встречах. Если говорить еще проще – футболисты из Екатеринбурга пропускали в каждом матче сезона. Исключением стала недавняя кубковая встреча против "Нижнего Новгорода", которая закончилась победой 2:0.

"Спартак" начал свою историю противостояний с "Уралом" (тогда еще с "Уралмашем") в 1965 году в матче 1/16 Кубка Советского Союза. В новейшей истории команды провели между собой 21 матч, 15 из которых закончились победой "народной команды". "Урал" смог закончить в свою пользу лишь 4 встречи. Еще 2 противостояния закончились вничью.

Интересные факты перед противостоянием "Спартака" и "Урала"

Последний раз нулевая ничья в противостоянии "Спартака" и "Урала" была зафиксирована 26 августа 1995 года.

"Спартак" проиграл уже три домашние матчи кряду в РПЛ.

В последних пяти матчах между "Спартаком" и "Уралом" народная команда одержала 4 победы при одном поражении.

Ориентировочные составы

"Спартак": Максименко – Рассказов, Кутепов, Джикия, Комбаров – Глушаков, Зобнин, Еременко – Ташаев, Ломовицкий, Ханни.

"Урал": Годзюр – Кулаков, Балажиц, Брызгалов, Меркулов – Егорычев, Бумал – Димитров, Бикфалфи, Кабир – Панюков.

Прогноз на матч "Спартак" – "Урал"

С тех пор, как командой стал руководить Рауль Рианчо, "Спартак" перестал выдавать невероятно бешенные результаты по типу 2:3, немного стабилизировал оборону и добивается в основном минимальных побед, ну или упускает их на последних минутах. "Урал" очень хорош в таком компоненте, как пропущенные голы, а потому у "народной команды" точно будет шанс отличится. Вопрос лишь в том, не пропустят ли? SoccerNews считает, что нет!

Букмекеры отдают преимущество "Спартаку". Победа подопечных Рауля Рианчо оценивается в коэффициент 1,63. На втором месте идет ничья – 3,96. В случае победы поставленную сумму можно умножить в 5,5 раз.

Прогноз SoccerNews: 1:0

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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