"Спартак" - "Урал": где и когда смотреть матч 13-го тура РПЛ на "Открытие Арене"

В воскресенье, 4 ноября, в рамках 13-го тура Премьер лиги московский "Спартак" сразится с "Уралом".

"Спартак" с 19-ю очками занимает 5 строчку турнирной таблицы, Урал - на 13-ом месте.

Матч пройдет на "Открытие Арене", начало в 19:00 (мск).

Игру двух российских команд покажет Матч ТВ, Матч Премьер и ресурс Sportbox.ru.

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