"Спартак" - "Урал": где и когда смотреть матч 13-го тура РПЛ на "Открытие Арене"

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"Спартак" - "Урал": где и когда смотреть матч 13-го тура РПЛ на "Открытие Арене"

В воскресенье, 4 ноября, в рамках 13-го тура Премьер лиги московский "Спартак" сразится с "Уралом".

"Спартак" с 19-ю очками занимает 5 строчку турнирной таблицы, Урал - на 13-ом месте.

Матч пройдет на "Открытие Арене", начало в 19:00 (мск).

Игру двух российских команд покажет Матч ТВМатч Премьер и ресурс Sportbox.ru.

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2 Локомотив Москва 13 24
3 Краснодар 12 22
4 Ростов 12 21
5 ЦСКА Москва 13 20
6 Спартак Москва 12 19
7 Рубин 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Динамо Москва 13 15
11 Арсенал Тула 13 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
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