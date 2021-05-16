"Спартак" ушел от поражения в матче с "Ахматом" и занял 2 место в РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" и московский "Спартак" сыграли вничью со счетом 2:2.
В первом тайме хозяева повели в счете благодаря дублю Владимира Ильина, но во второй половине "красно-белых" от поражения спасли голы Квинси Промеса и Виктора Мозеса.
Благодаря ничьей "Спартак" занял второе место в чемпионате России и пробился в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. "Ахмат" финишировал на 11-й позиции.
"Ахмат" Грозный – "Спартак" Москва - 2:2 (2:0)
Голы: Ильин, 20 - 1:0, Ильин, 31 - 2:0, Промес, 54 - 2:1, Мозес, 82 - 2:2
"Ахмат": Шелия, Богосовац, Ненахов, Семенов, Быстров (Бериша, 53), Полярус (Швец, 84), Исмаэл (Кармаев, 66), Пуцко, Харин, Нижич (Анхель, 53), Ильин (Альсултанов, 84).
"Спартак": Максименко, Жиго, Кутепов (Литвинов, 79), Джикия, Айртон (Умяров, 71), Зобнин, Мозес, Крал (Игнатов, 80), Промес (Ещенко, 88), Соболев, Ларссон.
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