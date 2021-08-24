"Спартак" усилится бельгийским защитником

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Московский "Спартак" договорился с защитником "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфризом, утверждает "СЭ".

По информации источника, 24-летний футболист в пятницу прибудет в российскую столицу и заключит с "красно-белыми" контракт на четыре сезона.

Бельгиец является универсалом. Он способен сыграть в центре и на правом фланге обороны, а также на позиции опорного хавбека.

Рыночная стоимость Кауфриза оценивается в 850 тысяч евро.

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