"Спартак" усилится бельгийским защитником

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"Спартак" усилится бельгийским защитником

Фото твиттер Mercatosphera

Московский "Спартак" договорился с защитником "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфризом, утверждает "СЭ".

По информации источника, 24-летний футболист в пятницу прибудет в российскую столицу и заключит с "красно-белыми" контракт на четыре сезона.

Бельгиец является универсалом. Он способен сыграть в центре и на правом фланге обороны, а также на позиции опорного хавбека.

Рыночная стоимость Кауфриза оценивается в 850 тысяч евро. 

Не пропустите: "Спартак" проявляет интерес к защитнику "Рубина". | http://soccernews.ru
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