"Спартак": "Условия в Самаре больше подходят для игры в хоккей с мячом"

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"Спартак": "Условия в Самаре больше подходят для игры в хоккей с мячом"

Пресс-служба "Спартака" рассказала о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов", который должен пройти 28 февраля в Самаре.

"Конечно, уже сегодня всех волнует погода в этом волжском городе в день игры. Так вот, предварительный прогноз синоптиков на среду не самый радужный для болельщиков и непосредственных участников матча. Вечером в Самаре ожидается минус 16 градусов. Такие условия – и с этим не поспоришь – гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом", – говорится в сообщении на официальном сайте "красно-белых".

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