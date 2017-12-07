"Спартак" установил антирекорд для российских клубов в Лиге Чемпионов

Московский "Спартак", уступив в матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов английскому "Ливерпулю" со счетом 0:7, установил антирекорд для российских клубов в турнире.

Так, данное поражение стало самым крупным для отечественных команд в рамках ЛЧ. Доселе антирекорд удерживал ЦСКА, проиграв на выезде французскому "Марселю" с результатом 0:6.

Напомним, определились все участники 1/16 финала Лиги Европы от Лиги Чемпионов. | soccernews.ru