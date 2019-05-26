"Спартак" установил клубный антирекорд по числу голов за сезон

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" на выезде проиграл "Оренбургу" со счетом 0:2.

Таким образом, на счету московского клуба осталось 36 забитых мячей. Этот показателю является антирекордом клуба в чемпионатах России.

Прежний антирекорд "красно-белые" установили в сезоне-2003, забив 38 голов.

В нынешнем сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в РПЛ. В следующем сезоне спартаковцы начнут выступления в Лиге Европы с квалификационного раунда.

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