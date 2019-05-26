"Спартак" установил клубный антирекорд по числу голов за сезон
В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" на выезде проиграл "Оренбургу" со счетом 0:2.
Таким образом, на счету московского клуба осталось 36 забитых мячей. Этот показателю является антирекордом клуба в чемпионатах России.
Прежний антирекорд "красно-белые" установили в сезоне-2003, забив 38 голов.
В нынешнем сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в РПЛ. В следующем сезоне спартаковцы начнут выступления в Лиге Европы с квалификационного раунда.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20