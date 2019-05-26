"Спартак" установил клубный антирекорд по числу голов за сезон

Теги спартак москвастатистика

"Спартак" установил клубный антирекорд по числу голов за сезон

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" на выезде проиграл "Оренбургу" со счетом 0:2.

Таким образом, на счету московского клуба осталось 36 забитых мячей. Этот показателю является антирекордом клуба в чемпионатах России. 

Прежний антирекорд "красно-белые" установили в сезоне-2003, забив 38 голов.

В нынешнем сезоне "Спартак" финишировал на пятом месте в РПЛ. В следующем сезоне спартаковцы начнут выступления в Лиге Европы с квалификационного раунда.

Не пропустите: ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы

ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов