"Спартак" уступил "Браге" в первом матче квалификации Лиги Европы
В рамках 4-го квалификационного раунда Лиги Европы "Спартак" на выезде проиграл "Браге".
Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Рикарду Орта. Ответный матч состоится 29 августа.
"Брага" Португалия - "Спартак" Россия 1:0
Гол: Рикарду Орта, 74 - 1:0
"Брага": Матеус, Секейра, Бруно Виана, Пабло (Тормена, 64), Эшгайю, Пальинья, Андре Орта (Мурило, 85), Эдуарду, Франсержио (Новайш, 46), Рикарду Орта, Паулинью.
"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Ещенко, Жиго, Зобнин, Шюррле, Бакаев, Гулиев (Умяров, 85), Мирзов (Мельгарехо, 63), Понсе.
Предупреждения: Гулиев (26), Новайш (51), Джикия (78).
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