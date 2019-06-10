"Спартак" утвердил бюджет на следующий сезон

Теги спартак москва

"Спартак" утвердил бюджет на следующий сезон

"Спартак" определился с бюджетом на следующий сезон.

Сообщается, что в сезоне 2019/20 бюджет московского клуба составит 11 миллиардов рублей. Отметим, что это почти на 3 миллиарда больше, чем в минувшем сезоне.

Напомним, что "Спартак" финишировал в РПЛ на пятой позиции, которая гарантирует участие в отборочном раунде Лиги Европы.

Читайте также: Глушаков готов пойти на понижение зарплаты в 2,5 раза. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В топ-3 голов Лиги Наций вошли три гола Роналду

В топ-3 голов Лиги Наций вошли три гола Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов