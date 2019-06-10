"Спартак" утвердил бюджет на следующий сезон

"Спартак" определился с бюджетом на следующий сезон.

Сообщается, что в сезоне 2019/20 бюджет московского клуба составит 11 миллиардов рублей. Отметим, что это почти на 3 миллиарда больше, чем в минувшем сезоне.

Напомним, что "Спартак" финишировал в РПЛ на пятой позиции, которая гарантирует участие в отборочном раунде Лиги Европы.

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