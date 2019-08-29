"Спартак" увеличил предложение по трансферу чешского опорника

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"Спартак" увеличил предложение по трансферу чешского опорника

"Спартак" продолжает переговоры по трансферу полузащитника пражской "Славии" Алекса Крала, сообщает Betting Insider

По сведениям источника, российский клуб готов заплатить за футболиста девять миллионов евро. Ранее "красно-белые" предлагали за хавбека девять миллионов евро, но получили отказ.

"Славия" не хочет продавать игрока, так как за впервые за последние 12 лет вышла в групповой этап Лиги Чемпионов.

21-летний Крал перешел в "Славию" в январе 2019 года из "Теплице" за 900 тысяч евро. В составе пражского клуба он провел 29 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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