"Спартак" уверенно обыграл "Уфу"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0.

Победу московскому клубу принесли голы Эсекьеля Понсе и Квинси Промеса.

"Спартак", набрав 13 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Уфа" с 8 очками осталась на 13-й позиции.

"Спартак" Москва – "Уфа" Уфа - 2:0 (2:0)

Голы: Понсе, 3 - 1:0, Промес, 29 - 2:0

"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес (Игнатов, 85), Литвинов, Ломовицкий, Умяров, Бакаев (Рассказов, 71), Промес, Понсе (Соболев, 70).

"Уфа": Беленов, Бауэр (Сухов, 70), Йокич, Плиев, Ботака-Иобома, Мрзляк (Голубев, 64), Камилов (Фищенко, 63), Алиев (Милетич, 80), Кротов, Агаларов, Касинтура (Иванов, 46).

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