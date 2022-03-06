"Спартак" уверенно победил "Динамо"
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" обыграл "Динамо" со счетом 2:0.
Победу "красно-белым" принесли голы Шамара Николсона и Квинси Промеса.
"Спартак", набрав 26 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 39 очками осталось на второй позиции.
"Динамо" – "Спартак" - 0:2 (0:2)
Голы: Николсон, 26 - 0:1, Промес, 37 - 0:2
"Динамо": Шунин, Варела, Бальбуэна, Сазонов, Скопинцев, Фомин (Паршивлюк, 46), Моро (Макаров, 81), Шиманьски, Грулев (Н`Жи, 64), Захарян, Смолов (Тюкавин, 58).
"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие (Литвинов, 46), Айртон, Мозес, Мартинс Перейра (Зобнин, 79), Умяров, Промес, Бакаев (Ларссон, 67), Николсон.
Удаление: Варела (45).
Не пропустите: Тиль и Хендрикс хотят разорвать контракты со "Спартаком". http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Спартак" уверенно победил "Динамо"
-
Тимощук отказался платить алименты из-за санкций против России
-
"Аякс" одержал сложнейшую победу в Эредивизии, забив гол на 90-й минуте
-
"Барселона" вырвала победу над "Эльче" и ворвалась в топ-3 Ла Лиги
-
ЦСКА назвал сроки восстановления Марио Фернандеса
-
"Атлетико" вступил в борьбу за Дибалу
-
Рангник рассказал подробности о травме Роналду
-
"Фиорентина" Кокорина упустила победу над "Вероной"
-
"Ренн" и "Нант" добились побед в Лиге 1
-
"Арсенал" победил аутсайдера АПЛ и ворвался в зону ЛЧ
-
Путин принял закон о российском футболе
-
Чалов принес "Базелю" победу в чемпионате Швейцарии
-
"Райо Вальекано" проиграл аутсайдеру Ла Лиги
-
Чалов забил за "Базель" во втором матче подряд
-
Деспотович высказался о своем будущем в тульском "Арсенале"
-
"Сент-Этьен" обыграл "Метц" в матче Лиги 1
-
Президент Федерации футбола Франции назвал потенциального преемника Дешама
-
"Дженоа" и "Эмполи" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Химки" теряют Жиркова
-
"Локомотив" в результативном матче одолел "Химки", "Крылья Советов" сыграли вничью с "Арсеналом"