"Спартак" уверенно победил "Динамо"

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" обыграл "Динамо" со счетом 2:0.

Победу "красно-белым" принесли голы Шамара Николсона и Квинси Промеса.

"Спартак", набрав 26 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 39 очками осталось на второй позиции.

"Динамо" – "Спартак" - 0:2 (0:2)

Голы: Николсон, 26 - 0:1, Промес, 37 - 0:2

"Динамо": Шунин, Варела, Бальбуэна, Сазонов, Скопинцев, Фомин (Паршивлюк, 46), Моро (Макаров, 81), Шиманьски, Грулев (Н`Жи, 64), Захарян, Смолов (Тюкавин, 58).

"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие (Литвинов, 46), Айртон, Мозес, Мартинс Перейра (Зобнин, 79), Умяров, Промес, Бакаев (Ларссон, 67), Николсон.

Удаление: Варела (45).

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