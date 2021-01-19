"Спартак" уволил юриста, который работал в клубе 14 лет: названа причина
Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию об уходе из клуба главного юриста Александра Цомая.
"Подтверждаю, что приняли решение расстаться по соглашению сторон", — приводит слова Фетисова "Чемпионат".
По данным "Спорт-Экспресса", руководство "Спартака" посчитало, что контракты футболистов составлялись без учета интересов клуба.
Цомая работал в "Спартаке" с 2007 года.
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