"Спартак" уволит коммерческого директора

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"Спартак" уволит коммерческого директора

Коммерческий директор московского "Спартака" Александр Атаманенко в скором времени покинет свой пост.

Как сообщают российские СМИ, это может быть связано с сокращением бюджета и оптимизацией штата "красно-белых".

Стоит отметить, что функционер работает в "Спартаке" с 2014 года. До этого он в течение длительного времени занимал должность директора "Донбасс-Арены" - домашнего стадиона "Шахтёра".

"Народная команда" в первых пяти турах набрала 8 очков. Сегодня подопечные Олега Кононова дома сыграют с ЦСКА.

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