"Спартак" узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Все результаты жеребьевки

Стали известны результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Отметим, что если "Спартак" сможет пройти "Бенфику" в 3-м квалификационном раунде, то в раунде плей-офф встретится с победителем пары ПСВ - "Мидтъюлланд",

Путь чемпионов

"Црвена Звезда" (Сербия) / "Шериф" (Молдавия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Легия" (Польша)

"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания)

"ЧФР Клуж" (Румыния) / "Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Славия" Прага (Чехия)

"Мальмe" (Швеция) / "Рейнджерс" (Шотландия) - "Олимпиакос" (Греция) / "Лудогорец" (Болгария)

Путь представителей лиг

"Монако" (Франция) / "Спарта" (Чехия) - "Генк" (Бельгия) / "Шахтeр" (Украина)

"Спартак" (Россия) / "Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды) / "Мидтъюлланд" (Дания)

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