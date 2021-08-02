"Спартак" узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Все результаты жеребьевки

Теги спартак москвабенфикапсвмидтъюлландшахтер донецкмонако

"Спартак" узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Все результаты жеребьевки

Стали известны результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Отметим, что если "Спартак" сможет пройти "Бенфику" в 3-м квалификационном раунде, то в раунде плей-офф встретится с победителем пары ПСВ - "Мидтъюлланд",

Путь чемпионов

"Црвена Звезда" (Сербия) / "Шериф" (Молдавия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Легия" (Польша)

"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания)

"ЧФР Клуж" (Румыния) / "Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Славия" Прага (Чехия)

"Мальмe" (Швеция) / "Рейнджерс" (Шотландия) - "Олимпиакос" (Греция) / "Лудогорец" (Болгария)

Путь представителей лиг

"Монако" (Франция) / "Спарта" (Чехия) - "Генк" (Бельгия) / "Шахтeр" (Украина)

"Спартак" (Россия) / "Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды) / "Мидтъюлланд" (Дания)

Читайте также: Стал известен главный арбитр домашнего матча "Спартака" против "Бенфики". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге

УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов