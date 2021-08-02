"Спартак" узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Все результаты жеребьевки
Стали известны результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
Отметим, что если "Спартак" сможет пройти "Бенфику" в 3-м квалификационном раунде, то в раунде плей-офф встретится с победителем пары ПСВ - "Мидтъюлланд",
Путь чемпионов
"Црвена Звезда" (Сербия) / "Шериф" (Молдавия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Легия" (Польша)
"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания)
"ЧФР Клуж" (Румыния) / "Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Славия" Прага (Чехия)
"Мальмe" (Швеция) / "Рейнджерс" (Шотландия) - "Олимпиакос" (Греция) / "Лудогорец" (Болгария)
Путь представителей лиг
"Монако" (Франция) / "Спарта" (Чехия) - "Генк" (Бельгия) / "Шахтeр" (Украина)
"Спартак" (Россия) / "Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды) / "Мидтъюлланд" (Дания)
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4