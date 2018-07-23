"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Сегодня состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

В соперники московскому "Спартаку" по этому раунду она определила победителя пары, в которой сыграют греческий ПАОК и швейцарский "Базель".

Все пары выглядят так:

ПАОК / "Базель" - "Спартак" (Москва)

"Стандард" - "Аякс" / "Штурм"

"Бенфика" - "Фенербахче"

"Славия" (Прага) - "Динамо" (Киев)

"Селтик" / "Русенборг" - АЕК

"Ред Булл Зальцбург" - "Шкендия-79" / "Шериф"

"Црвена Звезда" / "Судува" - "Легия" / "Спартак" (Трнава)

"Кукеси" / "Карабах" - БАТЭ/ХИК

"Астана" / "Митьюленд" - "Динамо" (Загреб) / "Хапоэль" (Беер-Шева)

ЧФР / "Мальме" - "Лудогорец" / "Видеотон"

Напомним, Попов рассказал о своем будущем в "Спартаке". | soccernews.ru