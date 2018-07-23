"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

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"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧСегодня состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

В соперники московскому "Спартаку" по этому раунду она определила победителя пары, в которой сыграют греческий ПАОК и швейцарский "Базель". 

Все пары выглядят так:

ПАОК / "Базель" - "Спартак" (Москва)

"Стандард" - "Аякс" / "Штурм"
"Бенфика" - "Фенербахче"
"Славия" (Прага) - "Динамо" (Киев)
"Селтик" / "Русенборг" - АЕК
"Ред Булл Зальцбург" - "Шкендия-79" / "Шериф"
"Црвена Звезда" / "Судува" - "Легия" / "Спартак" (Трнава)
"Кукеси" / "Карабах" - БАТЭ/ХИК 
"Астана" / "Митьюленд" - "Динамо" (Загреб) / "Хапоэль" (Беер-Шева)
ЧФР / "Мальме" - "Лудогорец" / "Видеотон"

Напомним, Попов рассказал о своем будущем в "Спартаке". | soccernews.ru

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