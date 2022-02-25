"Спартак" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы
"РБ Лейпциг" стал соперником московского "Спартака" по 1/8 финала Лиги Европы.
Первый матч между командами состоится 10 марта в Германии, а ответный - спустя неделю на нейтральном поле.
Напомним, что "быков" возглавляет бывший главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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