"Спартак" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

"РБ Лейпциг" стал соперником московского "Спартака" по 1/8 финала Лиги Европы.

Первый матч между командами состоится 10 марта в Германии, а ответный - спустя неделю на нейтральном поле.

Напомним, что "быков" возглавляет бывший главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.

Не пропустите: Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru