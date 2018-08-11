"Спартак" узнал стоимость Льяича

"Спартак" продолжает вести переговоры по трансферу хавбека "Торино" Адема Льяича.

Как сообщает Tuttosport, "быки" согласны расстаться с футболистом за 15 миллионов евро, которые клуб планирует направить на трансфер Симоне Дзадзы.

Соглашение Льяича с "Торино" действует до лета 2020 года.

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