"Спартак" в Абу-Даби будет заниматься по три раза в день

"Спартак" на первом зимнем сборе в Абу-Даби будет заниматься три раза в день. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, игрокам московского клуба несколько дней в неделю придется тренироваться по три раза в день. Товарищеских сборов в Абу-Даби у "Спартака" не будет.

После 19 туров РПЛ красно-белые занимают 10 место в турнирной таблице. Первый матч во второй половине сезона состоится 29 февраля с "Динамо".

А еще: "Спартак" прибыл на сбор в ОАЭ| http://soccernews.ru