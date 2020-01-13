"Спартак" в Абу-Даби будет заниматься по три раза в день
"Спартак" на первом зимнем сборе в Абу-Даби будет заниматься три раза в день. Об этом сообщает Sport24.
По данным источника, игрокам московского клуба несколько дней в неделю придется тренироваться по три раза в день. Товарищеских сборов в Абу-Даби у "Спартака" не будет.
После 19 туров РПЛ красно-белые занимают 10 место в турнирной таблице. Первый матч во второй половине сезона состоится 29 февраля с "Динамо".
А еще: "Спартак" прибыл на сбор в ОАЭ| http://soccernews.ru
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