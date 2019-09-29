"Спартак" в большинстве уступил "Оренбургу", проиграв 4-й матч подряд в РПЛ

В матче 11-го тура чемпионата России московский "Спартак" на своем поле потерпел поражение от "Оренбурга" со счетом 1:2.

Гости открыли счет в концовке первого тайма, отличился Малых. На 63-й минуте преимущество гостей увеличил Деспотович. "Спартак" сумел лишь сократить разрыв в счете, хотя "Оренбург" половину второго тайма играл в меньшинстве.

Таким образом, "Спартак" потерпел четвертое подряд поражение в РПЛ и остался на 9-й позиции.

"Спартак" – "Оренбург" - 1:2 (0:1)

Голы: Малых, 45 - 0:1, Деспотович, 63 - 0:2, Мельгарехо, 65 - 1:2

"Спартак": Максименко, Кутепов, Айртон (Ещенко, 46), Джикия, Рассказов, Бакаев, Гулиев (Мирзов, 74), Мельгарехо, Зобнин, Тил, Понсе (Ларссон, 69).

"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Радакович, Зотов, Рогич, Мишкич, Аюпов, Рикарду Алвеш, Шахов, Деспотович.

Удаление: Мишкич (71).

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