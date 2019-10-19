"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином"

Теги спартак москварубиндоменико тедеско

"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином"

В рамках 13-го тура РПЛ "Спартак" в дебютном матче под руководством Доменико Тедеско не смог одолеть "Рубин".

Сейчас "Спартак" с 15 очками занимает девятое место в РПЛ, "Рубин" идет на 8-й позиции, имея столько же очков.

"Спартак" - "Рубин" 0:0

"Спартак": Максименко, Жиго, Кутепов, Рассказов, Айртон, Мельгарехо, Бакаев, Тил (Понсе, 56), Крал, Шюррле (Мирзов, 64), Умяров (Ларссон, 84).

"Рубин": Дюпин, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Денисов, Уремович, Могилевец, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Подберезкин (Кипиани, 75), Зуев, Коновалов, Кьяртанссон.

Читайте также: "Урал" одержал волевую победу над "Тамбовом" в 13-м туре РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" сделал заявление касательно травмы Джорджевича

"Локомотив" сделал заявление касательно травмы Джорджевича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Урал Урал 13 17
7 Уфа Уфа 12 15
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
9 Оренбург Оренбург 12 14
10 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
11 Рубин Рубин 12 14
12 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов