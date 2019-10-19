"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином"

В рамках 13-го тура РПЛ "Спартак" в дебютном матче под руководством Доменико Тедеско не смог одолеть "Рубин".

Сейчас "Спартак" с 15 очками занимает девятое место в РПЛ, "Рубин" идет на 8-й позиции, имея столько же очков.

"Спартак" - "Рубин" 0:0

"Спартак": Максименко, Жиго, Кутепов, Рассказов, Айртон, Мельгарехо, Бакаев, Тил (Понсе, 56), Крал, Шюррле (Мирзов, 64), Умяров (Ларссон, 84).

"Рубин": Дюпин, Плиев, Данченко (Сорокин, 18), Денисов, Уремович, Могилевец, Давиташвили (Микелтадзе, 68), Подберезкин (Кипиани, 75), Зуев, Коновалов, Кьяртанссон.

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