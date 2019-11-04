"Спартак" в домашнем матче проиграл тульскому "Арсеналу"

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"Спартак" в домашнем матче проиграл тульскому "Арсеналу"

В рамках 15-го тура РПЛ "Спартак" уступил тульскому "Арсеналу".

Таким образом, московский клуб завершил первый круг чемпионата на 9-м месте, набрав 18 очков. "Арсенал" идет на шестой позиции, имея в активе 19 очков.

"Спартак" - "Арсенал Тула" 0:1

Гол: Луценко, 16 - 0:1

"Спартак": Максименко, Кутепов (Умяров, 45), Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе (Гулиев, 84), Мельгарехо, Тил (Понсе, 72), Зобнин, Мирзов, Ларссон.

"Арсенал Тула": Шамов, Григалава, Денисов, Комбаров (Хагуш, 68), Бауэр, Костадинов, Ткачев, Лесовой, Чаушич (Горбатенко, 80), Беляев, Луценко (Кангва, 85).

Предупреждения: Луценко (30), Денисов (60), Умяров (86).        

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