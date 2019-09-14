"Спартак" в домашнем матче проиграл "Уралу"

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"Спартак" в домашнем матче проиграл "Уралу"

В рамках 9-го тура РПЛ "Спартак" на своем стадионе неожиданно проиграл "Уралу".

Таким образом, "Урал" смог подняться на 7-е место в РПЛ, а "Спартак" остался на шестом.

"Спартак" - "Урал" 1:2

Голы: Жиго, 12 - 1:0, Ильин, 48 - 1:1, Эль-Кабир, 60 - 1:2

"Спартак": Максименко, Ещенко (Рассказов, 71), Жиго, Джикия, Айртон, Тил, Бакаев, Зобнин, Крал, Шюррле, Ларссон (Понсе, 61).

"Урал": Баклов, Ароян, Кулаков, Меркулов, Поляков, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль-Кабир, Аугустыняк, Ильин, Панюков (Егорычев, 78).

Предупреждения: Эль-Кабир (42), Аугустыняк (55), Тил (64), Ароян (69), Жиго (84).    

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Пока Спартак не избавится от идиота Федуна, ничего хорошего не будет. То есть тренер, но нет состава. Теперь есть состав, но нет тренера.

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Mutaloff
Mutaloff

Вот это позор от Спартака,особенно вратарю,ну как модно было так лоханутся в моменте со 2 голом,Урал на характере вытащили,Кононов прошу за дверь!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хаха

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