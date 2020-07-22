"Спартак" в гостях обыграл "Рубин"

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"Спартак" в гостях обыграл "Рубин"

В матче 30-го тура чемпионата России московский "Спартак" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:1. Все три гола в этом матче были забиты с пенальти. Победу "красно-белым" принесли голы Зелимхана Бакаева и Джордана Ларссона. В составе казанцев отличился Иван Игнатьев.

"Спартак" завершил сезон на седьмом месте, "Рубин" - на 10-м.

"Рубин" Казань – "Спартак" Москва - 1:2 (1:1)
Голы: Бакаев, 40 (с пенальти) - 0:1, Игнатьев, 44 (с пенальти) - 1:1, Ларссон, 71 (с пенальти) - 1:2

"Рубин": Дюпин, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев, Абильгор, Евтич (Давиташвили, 64), Коновалов, Кварацхелия, Бакаев (Подберезкин, 64), Игнатьев (Марков, 64).

"Спартак": Максименко, Рассказов, Маслов, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев (Соболев, 76), Жиго, Понсе, Ларссон.

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