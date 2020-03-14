"Спартак" в гостях переиграл "Оренбург" в 22-м туре РПЛ

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"Спартак" в гостях переиграл "Оренбург" в 22-м туре РПЛ

В рамках 22-го тура РПЛ московский "Спартак" на выезде одержал волевую победу над "Оренбургом" со счётом 3:1.

У хозяев поля отличился Джоэл Фамейе, за "красно-белых" забивали Эсекиэль Понсе, Джордан Ларссон и Резиуан Мирзов.

"Оренбург" – "Спартак" - 1:3

Голы: Фамейе, 17 - 1:0, Понсе, 44 - 1:1, Ларссон, 71 - 1:2, Мирзов, 90 - 1:3.

"Оренбург": Климович, Терехов, Радакович, Малых, Зотов, Рикарду Алвеш (Черных, 75), Аюпов, Мишкич, Куат, Деспотович (Силла, 78), Фамейе.

"Спартак": Максименко, Рассказов (Ещенко, 59), Маслов, Джикия, Айртон, Бакаев (Мельгарехо, 73), Крал, Жиго, Понсе (Мирзов, 73), Соболев, Ларссон.

Набрав три очка, "Спартак" поднялся с 10-го на 8-е место в турнирной таблице чемпионата, а "Оренбург" остался на 11-й строчке.

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