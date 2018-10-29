"Спартак" в гостях упустил победу над "Рубином"

В рамках 12-го тура чемпионата России московский "Спартак" на выезде не сумел обыграть казанский "Рубин".

Команды долго не позволяли друг другу открыть счёт. Первый гол был забит "красно-белыми" на 78-й минуте - пенальти реализовал Дмитрий Комбаров. Однако в компенсированное время подопечные Курбана Бердыева всё же ушли от поражения благодаря точному удару Егора Сорокина.

"Рубин" – "Спартак" - 1:1

Голы: Комбаров, 78 (пенальти) - 0:1, Сорокин, 90 - 1:1.

"Рубин": Коновалов, Уремович, Навас, Гранат, Камболов, Байрамян (Сорокин, 90), Коновалов, Устинов, Подберезкин, Кудряшов, Полоз (Бухаров, 76).

"Спартак": Максименко, Джикия, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Попов (Еременко, 61), Зобнин, Ташаев (Мельгарехо, 86), Игнатов, Ханни (Нимели, 57), Петкович.

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