"Спартак" в инстаграме пожелал скорейшего восстановления Бакаеву

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"Спартак" в инстаграме пожелал скорейшего восстановления Бакаеву

"Спартак" в инстаграме поддержал заболевшего коронавиурсом хавбека Зелимхана Бакаева.

"Поправляйся скорее, Зелимхан! Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников, и присоединяйся к нам в Тарасовке!

Ждем тебя на поле", - написала пресс-служба кулба.

Напомним, что футболист из-за болезни пропускает сборы "Спартака", которые проходят в Тарасовке.

После 22 туров "Спартак" занимает в РПЛ восьмое место.

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