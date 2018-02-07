"Спартак" в контрольном матче обыграл чешскую "Спарту"

Сегодня в контрольном матче московский "Спартак" с минимальным преимуществом обыграл чешскую "Спарту".

"Спартак" - "Спарта" - 2:1

Голы: Промес, 13 - 1:0, Кадлец, 17 - 1:1, Мельгарехо, 78 - 2:1.

"Спартак": Ребров (Селихов, 46), Ещенко (Максимович, 89), Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков (Пашалич, 63), Промес (Роша, 79), Ханни (Мельгарехо, 61), Зобнин, Адриано (Зе Луиш, 63).

Напомним, Кириченко назвал фаворита в паре "Спартак" - "Атлетик". | soccernews.ru