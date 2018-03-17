"Спартак" в морозную погоду берет верх над "Рубином"
Среди пяти матчей 23-го тура чемпионата России, которые проходили в субботу, встреча в Казани вызывала наибольший интерес. Местный "Рубин", практически потерявший шансы на попадание в зону УЕФА, принимал одного из претендентов на "золото" московский "Спартак". Поединок командам предстояло провести при сложных погодных условиях, с температурой воздуха ниже 10 градусов мороза.
Первая неприятность, с которой пришлось столкнуться игрокам обеих команд, это ужасное качество газона на "Казань-Арене". О скорости и комбинационной игре можно было сразу забыть. Зато цена ошибки, а вернее шанс ошибиться в принципе, возрос в несколько раз.
Собственно первый гол в матче был забит как раз после ошибки, допущенной из-за плохого качества поля. Гости забросили мяч в штрафную, сфера стала добычей Наваса, который решил отбросить снаряд своему голкиперу. Но толи поскользнувшись, толи оступившись на кочке, Сесар сделал это неудачно. Этот пас ждал и Ханни, который сумел опередить Джанаева, выцарапал у голкипера мяч и отправил его в пустые ворота – 0:1.
Следующая питяминутка была за "Спартаком". И на 25-й минуте Зобнина вывели к воротам "Рубина". Пытался Роман проткнуть мяч мимо покинувшего свои владения Джанаева, но голкипер сыграл надежно.
Отметим, что хозяева поля хоть и сумели в дальнейшем отвести игру от своих ворот, но в атаке не преуспели. Практически ничего не получилось создать подопечным Курбана Бердыева у ворот Селихова, что стало неожиданностью. А вот москвичи перед перерывом еще раз показали зубы, когда Луис Адриано оказался с мячом в метре от Джанаева, но, как и в случае с Зобниным, бразилец не смог переиграть голкипера "Зенита".
"Рубин" прогнозируемо с началом второй половины встречи пошел отыгрываться, а беда "Спартака" была в том, что "красно-белые" довольно сильно прижались к собственным воротам. Хозяева поля через стандарты все ближе подбирались к воротам москвичей, и один из розыгрышей углового закончился взятием ворот. Карадениз со второй попытки навесил на линию вратарской, а набежавший Нобоа ударом головой расстрелял ворота гостей – 1:1.
На волне успеха казанцы продолжили владеть мячом, не давая сопернику даже подумать об атаке. Однако хватило подопечных Курбана Бердыева минут на 10. После чего преимущество снова в свои руки взяли спартаковцы, для которых потеря очков в этом матче была наравне со смертью. А вскоре подоспела 81-я минута игры, которая стала решающей в матче. Зобнин в центре поля обокрал Могилевца, после чего выдал навес к вратарской "Рубина". Первым на мяче был Камболов, но защитник казанцев грубо ошибся выбив снаряд в гущу игроков. Самедов сферу поймал и скинул ее на Луиса Адриано, а бразилец сначала на замахе убрал двоих защитников, а вторым касанием выстрелил с разворота под левую от себя стойку – 1:2.
Время отыграть еще было, и в оставшиеся минуты хозяева поля имели один момент спасти встречу. Заработали казанцы штрафной в 30-ти метрах от ворот, и Нобоа решил пробить прямым выстрелом. Селихов не придал удару значение, и напрасно. Мяч угодил в перекладину.
Мог, впрочем, и "Спартак" увеличить счет в свою пользу, но Педро Роша не реализовал хороший выпад к воротам Джанаева. Однако команда Массимо Карреры берет важнейшие три очка и продолжает погоню за лидирующим в турнирной таблице "Локомотивом".
"Рубин" – "Спартак" – 1:2
Голы: Ханни, 18 – 0:1. Нобоа, 61 – 1:1. Луис Адриано, 81 – 1:2.
"Рубин": Джанаев, Камболов, Навас, Гранат, Кудряшов, Энаке, Могилевец, Подберезкин, Нобоа, Карадениз, Жемалетдинов.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Ханни (Педро Роша, 68), Самедов, Адриано.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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