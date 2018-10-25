"Спартак" в нервном матче разошелся миром с "Рейнджерс" на "Айброкс"

"Спартаку" придется учится жить без Карреры! На неделе теперь уже экс-главного тренера "народной команды" уволили из клуба, а до принятия решения по новому главному тренеру исполнять обязанности управленца пришлось помощнику Карреры Раулю Рианчо. Любая шотландская команда не проста по стилю для российских клубов, а особенно когда речь заходит о "Рейнджерсе" – новом, напористом и непредсказуемом. А если учесть, что матч проходил в самом центре шотландского футбола – на "Айброксе" – то затравочка к одному из главнейших матчей "Спартака" в текущем розыгрыше Лиге Европы получилась очень даже солидной. Но это только в начале.

По факту, первый тайм разочаровал, ведь количество реальных опасных моментов было равно нулю, а вся опасность исходила в основном после стандартов в исполнении подопечных Стивена Джеррарда. "Спартак" сыграл в атаке абсолютно пассивно и 3 удара по воротам, из которых ни один не полетел в створ, это подтверждают. Особенно опасно было в самом начале тайма, когда "Рейнджерс" со всех ног побежал в атаку, видимо ожидая забить первый гол и отойти в оборону. Но, к счастью, защита "народной команды" выдержала.

Немного более интересным матч стал лишь во втором тайме, когда начали появляться зародыши опасных ударов. Но начало второй половины встречи снова было идентичным с началом первой – "Рейнджерс" активно лезет вперед, "Спартак" лишь обороняется. Но текущая тенденция повторялась недолго и, начиная с 50 минуты, народная команда осела на чужой половине поля и даже ударила по воротам в немного несуразном стиле, но на фоне всего того, что было в первые 45 минут, все сказали "да, это момент". Ханни сделал отличную скидку пяткой в штрафной площадке, после которой Зобнин приложился по воротам – мимо.

Первый опасный момент, который действительно заставил схватится за голову, создали шотландские футболисты. Форвард "Рейнджерса" Морело получил игровой снаряд неподалеку от ворот Максименко, поймал Джикию на финте и сильно пробил в дальний угол. Есть большое подозрение, что вратарь не спасал, но этого не потребовалось, ведь мяч пошел немного мимо.

На 76 наконец-то и "Спартак" соизволил создать свой первый момент. Рассказов ворвался в штрафную с правого края и запускал игровой снаряд в дальний угол, но тот просвистел мимо. А через пару минут "красно-белые" чуть не привезли себе пенальти: Еременко сбивал Грезду внутри штрафной площади, но судья никак не отреагировал на касание, а удар вторым темпом из пределов штрафной оказался очень неточным.

В концовке встречи команды попытались придушить друг друга и все же взять максимальное количество очков в третьем туре Лиге Европы, ближе к этому был именно "Рейнджерс", но в итоге исконно британская борьба завершилась равенством – 0:0. По итогам встречи "Спартак" остался на последнем месте в группе "G" с двумя очками в активе, а "Рейнджерс" занял вторую позицию после разгромной победы "Вильярреала" над "Рапидом".

"Рейнджерс" – "Спартак" – 0:0

"Рейнджерс": МакГрегор – Тавернье, Голдсон, Уорралл, Флэнеген – Кулибали, Эджария, Джек (Грезда, 68) – Кент, Кандеяш (Мидлтон, 87), Морелос.

"Спартак": Максименко – Рассказов, Джикия, Боккети, Мельгарехо – Фернандо, Зобнин, Игнатов (Попов, 84) –Ташаев (Ханни, 46), Ломовицкий (Еременко, 46), Зе Луиш.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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