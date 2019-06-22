"Спартак" в первом товарищеском матче сезона разгромил "Сочи"
"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Сочи".
В составе красно-белых дубль оформил Луиз Адриану. По голу забили Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Зе Луиш (с пенальти), Максим Глушенков и Георгий Мелкадзе.
"Спартак" (Москва) - "Сочи" - 7:1 (4:0)
Голы: Луис Адриано 23 - 1:0, Солтмурад Бакаев, 32 - 2:0, Ломовицкий, 37 - 3:0, Луис Адриано, 40 - 4:0, Зе Луиш, 61 (с пенальти) - 5:0, Глушенков, 71 - 6:0, Катрич, 76 (с пенальти) - 6:1, Мелкадзе, 90 - 7:1
"Спартак": Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Ташаев, 46), Кутепов (Петрунин, 46), Гапонов (Мельгарехо, 61), Айртон (Маслов, 46), С.Бакаев (Глушенков, 46), Фернанду (Гулиев, 46), Ананидзе (Игнатов, 46), Ханни (Мелкадзе, 46), Ломовицкий (Умяров, 46), Луиз Адриану (Зе Луиш, 46).
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