"Спартак" в прошлом году отказался покупать чеха Голеша, выбившего Нидерланды с Евро-2020
Полузащитник пражской "Славии" Томаш Голеш мог оказаться в московском "Спартаке".
"Красно-белые" рассматривали вариант с покупкой 28-летнего чеха в сентябре 2020 года.
По информации журналиста Максима Алланазарова, сделка не состоялась из-за отрицательного заключения селекционной службы клуба по игроку.
Накануне Голеш стал героем матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии. Он помог своей команде сделать сенсацию - чехи выиграли у фаворита со счётом 2:0. Хавбек сначала забил сам, а затем отдал голевой пас.
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