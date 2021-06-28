"Спартак" в прошлом году отказался покупать чеха Голеша, выбившего Нидерланды с Евро-2020

Фото твиттер сборной Чехии

Полузащитник пражской "Славии" Томаш Голеш мог оказаться в московском "Спартаке".

"Красно-белые" рассматривали вариант с покупкой 28-летнего чеха в сентябре 2020 года.

По информации журналиста Максима Алланазарова, сделка не состоялась из-за отрицательного заключения селекционной службы клуба по игроку.

Накануне Голеш стал героем матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии. Он помог своей команде сделать сенсацию - чехи выиграли у фаворита со счётом 2:0. Хавбек сначала забил сам, а затем отдал голевой пас.

Не пропустите: Соболев мог оказаться в "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru