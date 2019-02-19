"Спартак" в пятый раз подряд не смог победить в товарищеском матче

Московский "Спартак" в товарищеском матче сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1. Счет в начале первого тайма открыл Луис Адриано, но перед самым свистком на перерыв равновесие восстановил Деспотович.

Таким образом, "Спартак" не сумел победить в пятом подряд товарищеском матче. Ранее "красно-белые" сыграли вничью с "Марибором" (1:1), "Актобе" (2:2), "Мурой" (1:1) и проиграли "Словану" (1:3).

"Спартак" Россия – "Оренбург" Россия – 1:1 (1:1)

Голы: Луис Адриано, 5 - 1:0, Деспотович, 44 - 1:1

"Спартак": Максименко, Рассказов (Комбаров, 76), Джикия (Гапонов, 86), Боккетти, Айртон, Гулиев, Глушаков (Глушенков, 78), Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано (Мелкадзе, 78).

После 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а "Оренбург" находится на 10-й позиции.

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