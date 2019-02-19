"Спартак" в пятый раз подряд не смог победить в товарищеском матче
Московский "Спартак" в товарищеском матче сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1. Счет в начале первого тайма открыл Луис Адриано, но перед самым свистком на перерыв равновесие восстановил Деспотович.
Таким образом, "Спартак" не сумел победить в пятом подряд товарищеском матче. Ранее "красно-белые" сыграли вничью с "Марибором" (1:1), "Актобе" (2:2), "Мурой" (1:1) и проиграли "Словану" (1:3).
"Спартак" Россия – "Оренбург" Россия – 1:1 (1:1)
Голы: Луис Адриано, 5 - 1:0, Деспотович, 44 - 1:1
"Спартак": Максименко, Рассказов (Комбаров, 76), Джикия (Гапонов, 86), Боккетти, Айртон, Гулиев, Глушаков (Глушенков, 78), Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано (Мелкадзе, 78).
После 17 туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а "Оренбург" находится на 10-й позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10