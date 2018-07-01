"Спартак" в товарищеском матче обыграл курский "Авангард"

Сегодня в Химках состоялся товарищеский матч между московским "Спартаком" и курским "Авангардом". "Красно-белые" забили в ворота соперника два безответных гола. Результативные удары в активе новичка команды Самуэля Жиго и Зе Луиша.

"Спартак" - "Авангард" - 2:0

Голы: Жиго, 15 - 1:0, Зе Луиш, 53 (пенальти) - 2:0.

"Спартак": Максименко (Терешкин, 46), Жиго (Мамин, 46), Петкович (Лихачев, 46), Комбаров (Миронов, 46), Ещенко (Тигиев, 46), Глушаков (Полубояринов, 46), Фернандо (Тимофеев, 46), Ханни (Еременко, 46), Ломовицкий (Роша, 46), Адриано (Зе Луиш, 46), Нимели (Руденко, 46).

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