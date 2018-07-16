"Спартак" в товарищеском матче обыграл "Рудар" и другие результаты
В понедельник состоялись четыре товарищеских матча с участием российских клубов, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Ахмат" (Россия) – "Пирамидс" (Египет) - 1:1
Гол "Ахмата": Роши (пенальти) - 1:0.
"Енисей" (Россия) – "Анжи" (Россия) - 4:0
Голы: Дугалич - 1:0, Комолов - 2:0, Костюков - 3:0, Комолов - 4:0.
"Енисей": Юрченко, Кичин, Гасанов, Дугалич (Грицаенко, 56), Занев (Комков, 70), Рожков (Харитонов, 70), Комолов, Фатуллаев, игрок на просмотре, Обрадович (Кутьин, 56), Саркисов (Костюков, 56).
"Анжи": Сугробов, Калошин (Удалый, 69), Чансельор, Белоруков, Савичев (Глебов, 81), Гиголаев, Рабиу, Тетрашвили (Кацаев, 69), Кулик (Калмыков, 75), Ахъядов (Маркелов, 56), Хамдамов (Мохаммад, 46).
"Арсенал" (Тула, Россия) – "Утрехт" (Голландия) - 1:2
Голы: Ткачёв, 20 (пенальти) - 1:0, Густафсон, 28 - 1:1, Макиенок, 67 - 1:2.
"Арсенал": Левашов (Шамов, 79), Григалава (Денисов, 58), Хагуш, Беляев (Аджоев, 69), Костадинов (Берхамов, 58), Ткачев (Мингазов, 69), Горбатенко, Александров (Крикуненко, 69), Комбаров (Сокол, 69), Лесовой (Ивакин, 61), Кангва.
"Спартак" (Москва, Россия) – "Рудар" (Веленье, Словения) - 3:1
Голы: Ломовицкий, 6 - 1:0, Ханни, 32 - 2:0, Тучич, 38 - 2:1, Промес, 75 - 3:1.
"Спартак": Ребров (Терешкин, 63), Петкович (Ещенко, 63), Мамин (Джикия, 63), Боккетти (Жиго, 46), Рассказов (Комбаров, 46), Еременко (Фернандо, 63), Полубояринов (Ташаев, 63), Попов (Тимофеев, 63), Ломовицкий (Бакаев, 46), Ханни (Игнатов, 63), Луис Адриано (Промес, 46).
Не пропустите: В Санкт-Петербурге украли фигуру талисмана ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Перес готов выложить 250 миллионов евро за две трансферные цели "Реала"
-
Никаких Роналду и Месси: почему Модрич должен получить "Золотой мяч"
-
Главные новости дня: 16 июля
-
Боевое крещение VAR, сказка о "фейр-плей" и доблестная Россия - итоги Чемпионата Мира 2018
-
Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции
Лента новостей
-
"Витесс" - "Локомотив" - 3:0 (обзор)
-
Зидан вернется в "Ювентус"
-
Триумфатор исландского футбола покинул сборную
-
Серхио Рамос женится на своей давней подруге
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" ведут борьбу за экс-игрока "Шахтера"
-
"Интер" намерен удержать в составе финалиста ЧМ-2018
-
"Рома" готова продать Алиссона
-
"Уфа" шокировала ЦСКА и "Локомотиву" ценой на Живоглядова
-
Роналду сделал важное заявление о своем переходе в "Ювентус"
-
Венгер рассказал о своей главной ошибке в "Арсенале"
-
Бэйл принял окончательное решение о своей дальнейшей карьере
-
На Йерри Мину появился новый претендент
-
"Витесс" Слуцкого разгромил "Локомотив" Семина
-
Журналист "Sky Sports": "Барселона" больше заинтересована в трансфере Канте, чем Виллиана"
-
Бензема принял решение по своему будущему
-
Роберто Мартинес анонсировал уход Азара из "Челси"
-
Сбор "Зенита" в Австрии покинули Жирков и Ерохин
-
Рабьо сделал выбор между "Манчестер Юнайтед", "Барселоной" и "Ювентусом"
-
Приход Роналду "ударит" по кошелькам фанатов и спонсоров "Ювентуса"
-
Спортдир ПСЖ: "Неймар принял решение остаться в клубе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13