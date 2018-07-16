"Спартак" в товарищеском матче обыграл "Рудар" и другие результаты

В понедельник состоялись четыре товарищеских матча с участием российских клубов, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Ахмат" (Россия) – "Пирамидс" (Египет) - 1:1

Гол "Ахмата": Роши (пенальти) - 1:0.



"Енисей" (Россия) – "Анжи" (Россия) - 4:0

Голы: Дугалич - 1:0, Комолов - 2:0, Костюков - 3:0, Комолов - 4:0.

"Енисей": Юрченко, Кичин, Гасанов, Дугалич (Грицаенко, 56), Занев (Комков, 70), Рожков (Харитонов, 70), Комолов, Фатуллаев, игрок на просмотре, Обрадович (Кутьин, 56), Саркисов (Костюков, 56).

"Анжи": Сугробов, Калошин (Удалый, 69), Чансельор, Белоруков, Савичев (Глебов, 81), Гиголаев, Рабиу, Тетрашвили (Кацаев, 69), Кулик (Калмыков, 75), Ахъядов (Маркелов, 56), Хамдамов (Мохаммад, 46).



"Арсенал" (Тула, Россия) – "Утрехт" (Голландия) - 1:2

Голы: Ткачёв, 20 (пенальти) - 1:0, Густафсон, 28 - 1:1, Макиенок, 67 - 1:2.

"Арсенал": Левашов (Шамов, 79), Григалава (Денисов, 58), Хагуш, Беляев (Аджоев, 69), Костадинов (Берхамов, 58), Ткачев (Мингазов, 69), Горбатенко, Александров (Крикуненко, 69), Комбаров (Сокол, 69), Лесовой (Ивакин, 61), Кангва.



"Спартак" (Москва, Россия) – "Рудар" (Веленье, Словения) - 3:1

Голы: Ломовицкий, 6 - 1:0, Ханни, 32 - 2:0, Тучич, 38 - 2:1, Промес, 75 - 3:1.

"Спартак": Ребров (Терешкин, 63), Петкович (Ещенко, 63), Мамин (Джикия, 63), Боккетти (Жиго, 46), Рассказов (Комбаров, 46), Еременко (Фернандо, 63), Полубояринов (Ташаев, 63), Попов (Тимофеев, 63), Ломовицкий (Бакаев, 46), Ханни (Игнатов, 63), Луис Адриано (Промес, 46).

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