"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Чертаново"

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"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Чертаново"

Сегодня в Химках состоялся товарищеский матч между "Спартаком" и "Чертаново". "Красно-белые" ожидаемо были гораздо сильнее соперника, отгрузив им три безответных гола.

"Спартак" - "Чертаново" - 3:0

Голы: Еременко, 60 - 1:0, Зе Луиш, 79 - 2:0, Зе Луиш, 87 - 3:0.

"Спартак": Ребров (Максименко, 46), Ещенко (Тигиев, 46), Мамин (Лихачёв, 46), Боккетти (Петкович, 39), Мельгарехо (Комбаров, 46), Фернандо (Полубояринов, 46), Пантелеев (Глушаков, 46), Бакаев (Нимели, 46), Педро Роша (Ломовицкий, 46), Игнатов (Ерёменко, 46), Луис Адриано (Зе Луиш, 46). 

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