"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Пахтакор"
В Москве на стадионе "Открытие Арена" состоялся товарищеский матч между "Спартаком" и "Пахтакором".
"Красно-белые" одержали крупную победу, забив по два мяча в каждом из таймов. Голами отличились Александр Соболев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Гус Тиль.
"Спартак" – "Пахтакор" - 4:0
Голы: Соболев, 22 - 1:0, Понсе, 27 - 2:0, Ларссон, 84 - 3:0, Тиль, 88 - 4:0.
"Спартак": Максименко, Жиго, Айртон (Мельгарехо, 83), Кутепов, Джикия, Крал, Зобнин (Гулиев, 83), Рассказов (Ещенко, 75), Бакаев (Тиль, 75), Понсе (Мирзов, 83), Соболев (Ларссон, 46).
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|Спартак Москва
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