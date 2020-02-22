"Спартак" в товарищеском матче разгромил "Пахтакор"

В Москве на стадионе "Открытие Арена" состоялся товарищеский матч между "Спартаком" и "Пахтакором".

"Красно-белые" одержали крупную победу, забив по два мяча в каждом из таймов. Голами отличились Александр Соболев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Гус Тиль.

"Спартак" – "Пахтакор" - 4:0

Голы: Соболев, 22 - 1:0, Понсе, 27 - 2:0, Ларссон, 84 - 3:0, Тиль, 88 - 4:0.

"Спартак": Максименко, Жиго, Айртон (Мельгарехо, 83), Кутепов, Джикия, Крал, Зобнин (Гулиев, 83), Рассказов (Ещенко, 75), Бакаев (Тиль, 75), Понсе (Мирзов, 83), Соболев (Ларссон, 46).

Не пропустите: "Зенит" в товарищеском матче сыграл вничью с "Ислочью". | http://soccernews.ru