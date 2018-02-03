"Спартак" в товарищеском матче уступил "Хэбэй Чайна Форчун"
В рамках товарищеской встречи "Спартак" проиграл китайскому "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2).
Единственным голом за московский клуб отметился Зе Луиш.
"Спартак": Максименко, Петкович, Таски, Боккетти (Кутепов 75), Рассказов, Игнатов (Фернандо 60), Зобнин, Самедов (Бакаев 66), Мельгарехо (Педро Роша 86), Ханни (Адриано 60), Зе Луиш.
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